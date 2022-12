Spaccio di cocaina e hashish, arrestati 3 fratelli a Città della Pieve

In base alle indagini svolte i tre indagati avevano messo in piedi nella zona di Città della Pieve, dove risiedono, “una fiorente attività di spaccio” di cocaina e hashish. I clienti, molti dei quali identificati, arrivavano, oltre che dal Perugino, anche dalle province di Terni e Siena.

Le indagini sono state avviate nell’ottobre del 2021. Da allora gli spostamenti dei tre sono stati seguiti attraverso appostamenti, l’uso di telecamere, gps, intercettazioni telefoniche e ambientali. Un’attività che ha consentito agli inquirenti di acquisire gravi indizi di colpevolezza nei confronti dei tre e di recuperare circa 300 grammi di cocaina e un chilo e mezzo di hashish. Droga che sul mercato avrebbe fruttato 30mila euro.

La droga veniva nascosta in alcuni ruderi del territorio, per poi essere venduta ai clienti. I tre si muovevano sul confine tra Umbria e Toscana per cercare di rendere più difficili i controlli.

