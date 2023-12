Spaccio di cocaina, 32enne arrestato ed espulso a Bastia Umbra - Tuttoggi.info

Spacciava cocaina nel bastiolo, ma è stato arrestato ed espulso. I fatti sono accaduti nei giorni scorsi a Bastia Umbra, dove i carabinieri della locale stazione hanno arrestato un 32enne extracomunitario, irregolare in Italia, proprio per detenzione finalizzata allo spaccio di sostanze stupefacenti.

Nell’ambito di mirati servizi finalizzati alla repressione dello spaccio di stupefacenti, i carabinieri hanno fermato una Fiat Panda condotta dal 32enne che, controllato e sottoposto a perquisizione personale e del veicolo, è stato trovato in possesso di 7 involucri di cocaina, già pronti per essere ceduti ad altrettanti acquirenti, e 200 euro in banconote di piccolo taglio, ritenute il provento dell’attività di spaccio.

Il giovane, privo di permesso di soggiorno e già destinatario di decreto di espulsione, è stato arrestato in flagranza di reato; giudicato con rito direttissimo, è stato condannato a 1 anno e 6 mesi di reclusione, oltre ad una multa di 6.000 euro. Il 32enne è stato condotto al centro di permanenza per il rimpatrio di Brindisi, per la successiva espulsione dal territorio nazionale.