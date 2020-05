Spaccio davanti alla chiesa, 22enne arrestato dalla polizia - Tuttoggi

Intento a spacciare davanti ad una chiesa, è stato beccato dalla polizia. Che si è avvalsa anche dell’ausilio delle telecamere per ricostruire la sua attività di spaccio.

E’ successo nella tarda serata di ieri a Perugia. Dopo una segnalazione alla sala operativa della Questura, infatti, gli agenti della squadra volante sono intervenuti di fronte alla chiesa di San Francesco al Prato. Qui hanno notato un ragazzo avvicinare alcuni giovani.

Identificato, è emerso trattarsi di un 22enne di origini gambiane. Sottoposto a più approfonditi controlli, gli sono stati trovati in possesso 12 involucri confezionati contenenti marijuana, per un peso lordo di 35 grammi. Erano meticolosamente nascosti nella tasca del proprio gilet e pronti per essere immessi nel mercato dello spaccio.

Successivamente gli agenti hanno intrapreso una immediata attività investigativa e, grazie anche alla visione delle immagini registrate dal sistema di videosorveglianza della città, hanno notato come il giovane avesse già ceduto, pochi frangenti prima, della sostanza ad altri acquirenti.

Al termine degli accertamenti, il gambiano, già noto alle forze dell’ordine, è stato tratto in arresto per il reato di detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti ed oggi è stato processato per direttissima.