Spaccio, arrestati due giovanissimi che cercavano di eludere i controlli

Due giovanissimi arrestati per spaccio, nonostante tentassero di eludere i controlli. Il personale della Polizia di Stato di Perugia, nell’ambito dei servizi di controllo del territorio finalizzati alla prevenzione e al contrasto dello spaccio di stupefacenti, ha tratto in arresto due cittadini albanesi, rispettivamente classe 2003 e 2005, per il reato di detenzione ai fini di spaccio di stupefacenti in concorso.

Nello specifico, durante il servizio, i poliziotti hanno notato un’auto che, alla vista della volante, ha cambiato direzione tentando di eludere il controllo di Polizia. Insospettiti, i poliziotti hanno deciso di bloccarla e sottoporre il conducente e il passeggero ad una verifica più approfondita che ha dato esito positivo. Infatti, all’interno del cassetto porta oggetti dell’auto, gli operatori hanno rinvenuto 4 involucri termosaldati di sostanza polverosa che, all’esito delle analisi del personale tecnico del Gabinetto Provinciale della Polizia Scientifica, è risultata essere stupefacente tipo cocaina.

Inoltre, celati tra gli indumenti del 19enne e del 21enne, gli agenti hanno rinvenuto 170 e 125 euro in contanti, verosimilmente provento dell’attività di spaccio. In seguito, i poliziotti hanno esteso la perquisizione anche alle camere di una struttura ricettiva in cui alloggiavano i due soggetti; all’interno di una di queste, gli operatori hanno rinvenuto altri due involucri di sostanza stupefacente, 695 euro in contanti e un bilancino di precisione. Per questi motivi, al termine delle attività di rito, i due giovani sono stati tratti in arresto per detenzione ai fini di spaccio di stupefacenti e, su disposizione del P.M., trattenuti presso le camere di sicurezza della Questura in attesa dell’udienza di convalida; lo stupefacente e il denaro, invece, sono stati sottoposti a sequestro.