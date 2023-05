Spaccio a Terni, sequestrati oltre 2,2 kg tra hashish e cocaina: 3 arresti - Tuttoggi.info

Duro colpo allo spaccio, operazioni della polizia in via Battisti ed in via Brodolini dopo le segnalazioni dei cittadini

Oltre 2,2 kg di droga, tra hashish ed eroina, sequestrati dalla polizia a Terni in due distinte operazioni, con 3 uomini – tutti ternani – finiti in manette. E’ stato un duro colpo quello assegnato nei giorni scorsi dalla polizia di Stato di Terni allo spaccio di droga cittadino: tre arresti e ingenti sequestri di sostanza stupefacente, grazie alle preziose segnalazioni dei residenti e alla tempestiva risposta della Questura ternana.

Tutto è partito dalle segnalazioni di privati cittadini, effettuate anche in forma anonima sull’APP della Polizia di Stato “Youpol”. A seguite di esse il Questore di Terni, Bruno Failla ha disposto una serie di mirati servizi di osservazione e controlli del territorio, attuati da pattuglie della Squadra Mobile, che in brevissimo tempo hanno trovato dei riscontri oggettivi con quanto era stato denunciato dai residenti delle zone di via Battisti e di via Brodolini, zona San Valentino.

In particolare, mercoledì scorso, in via Cesare Battisti davanti agli istituti scolastici, nei pressi di un locale, gli investigatori hanno notato un andirivieni sospetto di giovani, considerato anche che erano a conoscenza che proprio lì vicino abitasse un noto pregiudicato ternano di 54 anni, già arrestato e condannato per detenzione e spaccio di grossi quantitativi di droga.

Gli agenti hanno aspettato il momento propizio per entrare in azione e, con un escamotage, sono riusciti ad introdursi nell’abitazione, dove vi hanno trovato, oltre all’uomo, anche un ragazzo (segnalato poi alla locale Prefettura come consumatore di sostanze stupefacenti), che aveva appena acquistato dell’hashish.

In casa, sono stati trovati 15 panetti di hashish, per 1 kg mezzo di peso, frammenti di hashish, già preparato per la vendita di altri 25 grammi, e 2 sacchetti di cocaina del peso di 260 grammi l’uno e 50 grammi l’altro, oltre ad una dose già pronta di cocaina da 0,60 grammi; inoltre, sono stati rinvenuti bilancini e tutto l’occorrente per preparare le dosi ed un coltello per “tagliarle”.

Nonostante l’uomo sia un nullafacente, gli agenti hanno trovato 1.560 euro in contanti; sentito il Magistrato di turno, è stato arrestato e, giovedì, il giudice del Tribunale di Terni ha disposto la misura cautelare in carcere.

Sempre nella giornata di mercoledì il personale Squadra Mobile è stato impegnato anche nel quartiere di San Valentino, dove effettivamente (a riscontro da quanto segnalato dai residenti), verso le prime ore del pomeriggio è stato notato movimento sospetto da parte di un’autovettura che da via Brodolini entrava nel quartiere. L’auto, con a bordo due ragazzi, è stata fermata e da subito, alla richiesta dei documenti i due giovani hanno mostrato un eccessivo nervosismo. Dal controllo, è emerso che i due – di 29 e di 34 anni – appartenevano ad una frangia di ultras ternani, con precedenti in ambito sportivo, ma la cosa che è saltata subito agli occhi dei poliziotti è stata un’anomala protuberanza nelle parti basse del più giovane. A seguito della perquisizione, dagli slip del 29enne è saltato fuori un sacchetto con 220 grammi di cocaina; dagli accertamenti è anche emerso che il 34enne, che era alla guida dell’auto, abitava proprio nei pressi e in casa gli sono stati trovati 15 grammi di cocaina, suddivisa in quattro dosi, 1,5 gr di hashish, altri 5 gr di cocaina e un bilancino di precisione.

Sono stati arrestati entrambi e nella direttissima di giovedì, il Giudice ha stabilito l’obbligo di dimora e l’obbligo di firma per tutti e due, fino alla data del procedimento, rinviato a fine giugno.