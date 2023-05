Spacciano hashish in una casa popolare occupata abusivamente, arrestati due fratelli 20enni - Tuttoggi.info

Un 22enne e una 21enne sono stati sorpresi all'interno di un appartamento di Umbertide, alla vista dei militari hanno pure tentato la fuga | Sequestrato quasi mezzo kg di hashish

Due giovanissimi fratelli – un 22enne e una 21enne – sono stati arrestati a Umbertide per possesso di quasi mezzo kg di hashish.

Uno strano andirivieni di persone da una casa popolare aveva insospettito da giorni i carabinieri che, immaginando una probabile attività di spaccio, si sono introdotti proprio nell’appartamento segnalato, occupato abusivamente proprio dai due ragazzi di origini tunisine.

Alla vista dei militari i fratelli hanno pure cercato di scappare, portando con loro uno zainetto. La fuga, però non è durata molto ed entrambi sono stati subito fermati e perquisiti: proprio dallo zaino sono saltati fuori 4 panetti da 100 grammi l’uno di hashish.

All’interno dell’appartamento sono inoltre stati rinvenuti altri 90 grammi della stessa sostanza, già confezionati in dosi pronti per lo spaccio. Sono stati infine sequestrati un bilancino di precisione, circa 700 euro in contanti, 2 telefoni cellulari e una carta postepay, tutto verosimilmente utilizzato per l’attività illecita.

I due fratelli sono stati quindi dichiarati in arresto per detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti e associati al carcere di Perugia-Capanne.