Spacciano cocaina in discoteca, arrestati due giovani operai

share

Sono usciti dalla discoteca con alcune dosi di cocaina e soldi presumibilmente provento di quella che avevano venduto all’interno e sono finiti in manette. Hanno portato all’arresto di due giovani operai i controlli effettuati sabato notte fuori da una discoteca di Castiglione del Lago dai carabinieri del nucleo radiomobile della Compagnia di Città della Pieve.

I due giovani, 27 e 25 anni, operai di nazionalità albanese e con precedenti, residenti nella zona, sono stati controllati dai militari dell’Arma appena usciti dalla discoteca per un normale controllo. In possesso di uno di loro hanno trovato 5 involucri di cellophane trasparenti, termosaldati, con all’interno cocaina (in totale circa 5 grammi), oltre a 230 euro in contanti, probabilmente i proventi dello spaccio di droga. I controlli sono quindi proseguiti nelle loro abitazioni: qui c’erano, ben nascosti, altri 20 grammi di cocaina, divisi in due involucri di plastica, insieme ad un bilancino di precisione. I due giovani operai hanno ammesso che la droga era la loro e sono stati condotti in caserma, dove sono stati trattenuti presso le camere di sicurezza. Oggi in tribunale è previsto il processo per direttissima.

(foto di repertorio)

share

Stampa