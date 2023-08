Spaccia due dosi di cocaina ad una donna, 29enne arrestato

I carabinieri da giorni monitoravano gli spostamenti del giovane, che si muoveva con un'auto a noleggio. Sequestrati 13 grammi di cocaina

I militari dell’Aliquota Operativa del N.O.RM. di Città della Pieve, a conclusione di un’attività di indagine, hanno tratto arresto in flagranza di reato un 29enne di origini albanesi per spaccio di sostanze stupefacenti. L’uomo è stato fermato a Magione mentre cedeva due dosi (del peso complessivo di 2 grammi circa) di cocaina ad una donna italiana, di circa quarantasette anni, già nota alle Forze dell’Ordine.

I militari, che da qualche giorno monitoravano gli spostamenti dell’uomo, lo hanno seguito mentre si trovava alla guida di un’autovettura presa a noleggio e, grazie ad un mirato servizio di osservazione, hanno assistito allo “scambio” tra cedente ed acquirente.

Il tempestivo intervento ha permesso di recuperare:

2 grammi di cocaina nella disponibilità della donna che è stata segnalata alla competente Prefettura quale “assuntrice di stupefacenti”;

altri 11 grammi di cocaina, suddivisi in altrettante dosi, occultati nella confezione sorpresa di un ovetto Kinder.

Sono stati inoltre sequestrati 440 euro in contanti ritenuti provento dell’attività di spaccio e un telefono cellulare in uso all’uomo.

Il 29enne albanese, in accordo con la Procura della Repubblica presso il Tribunale di Perugia, è stato tratto in arresto in flagranza poiché ritenuto presunto responsabile del reato di spaccio di sostanze stupefacenti e, al termine delle formalità, è stato trattenuto in camera di sicurezza in attesa della celebrazione del rito direttissimo previsto per la giornata di venerdì 18 agosto.