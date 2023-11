Spaccia cocaina e poi picchia e morde i carabinieri, 18enne condannato e poi liberato - Tuttoggi.info

Beccato a spacciare cocaina nella prima periferia di Spoleto, ha poi picchiato e perfino morso i carabinieri. È così che un 18enne è stato prima arrestato e poi condannato, con pena sospesa.

Beccato a spacciare cocaina nella prima periferia di Spoleto, ha poi picchiato e perfino morso i carabinieri. È così che un 18enne è stato prima arrestato e poi condannato, con pena sospesa.

L’episodio è avvenuto qualche giorno fa, non lontano dal centro cittadino. Durante un servizio antidroga, i militari dell’Arma del nucleo operativo della Compagnia di Spoleto hanno visto il giovane, di origini albanesi, cedere due dosi di cocaina ad un altro ragazzo. A quel punto è scattata la perquisizione personale nei confronti del 18enne, che ha portato a sequestrate 11 involucri di cocaina (circa 8 grammi in totale) e 100 euro ritenuti provento di spaccio.

Durante le operazioni di arresto, il giovanissimo spacciatore ha opposto attiva resistenza ai militari operanti, iniziando una colluttazione con pugni, calci e morsi. I carabinieri lo hanno quindi bloccato e posto in stato di arresto nella camera di sicurezza della caserma, in attesa della convalida e del processo per direttissima che si è tenuta il giorno dopo. Davanti al giudice, il 18enne ha patteggiato la pena ad un anno e sei mesi di reclusione (sospesa) ed è tornato quindi in libertà.