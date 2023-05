Spaccia cocaina mentre beve un cocktail in centro storico, arrestato 24enne - Tuttoggi.info

Il giovane è stato sorpreso cedere una dose ad un coetaneo in un locale di Gubbio | Era monitorato da tempo dai carabinieri, intervenuti in abiti civili

Un 24enne, già noto alle forze dell’ordine, è stato arrestato a Gubbio, in flagranza di reato, per spaccio di sostanze stupefacenti.

L’operazione è stata condotta dai carabinieri, in abiti civili, in pieno centro storico. Il giovane era da tempo monitorato dai militari, che hanno seguito i suoi spostamenti al fine di trovare il preciso luogo di spaccio. Una volta individuato il possibile nascondiglio in una stanza di un’affittacamere del centro, le forze dell’ordine hanno pedinato il 24enne, capendo così che, in realtà, i luoghi solitamente “battuti” per la cessione delle dosi erano i vari locali del centro storico eugubino.

Il 24enne, infatti, è stato notato mentre si spostava da un bar all’altro in compagnia di altri coetanei, avvicinato spesso da alcuni giovani che si fermavano brevemente per poi andare via. In un caso, proprio mentre stava consumando un cocktail, il ragazzo è stato sorpreso nell’atto di cedere un involucro ad un altro giovane eugubino.

L’intervento immediato dei carabinieri, appostati a poca distanza, ha permesso di identificare spacciatore ed acquirente, rinvenire la sostanza ceduta, e recuperare 9 involucri di cellophane contenenti cocaina in suo possesso, alcuni dei quali gettati dal pusher nel tentativo di disfarsene.

I successivi controlli, estesi all’interno della camera in uso al 24enne, hanno permesso di rinvenire altri 20 involucri contenenti cocaina, nonché 30 grammi di sostanza ancora da confezionare, materiale per il confezionamento delle dosi, un coltello con lama di 12 ed una somma contante di oltre 2000 euro.

Il giovane è stato quindi arrestato in flagranza di reato, in quanto ritenuto presunto responsabile del reato di spaccio di sostanze stupefacenti. Al termine del rito direttissimo il Giudice del Tribunale di Perugia ha convalidato l’arresto e ha disposto la misura cautelare degli arresti domiciliari.