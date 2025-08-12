 Spaccata e maxifurto di occhiali | Ingente bottino - Tuttoggi.info
Spaccata e maxifurto di occhiali | Ingente bottino

Redazione

Spaccata al punto vendita Dragoni di Borgo Rivo. Rubati circa 200 montature di marca. Bottino ingente. Polizia sulle tracce dei ladri
Mar, 12/08/2025 - 12:57

Nella notte tra l’11 e il 12 agosto, intorno alle ore 1.30, l’allarme del negozio di occhiali Dragoni del centro commerciale di Borgo Rivo, ha allertato la centrale operativa. Quando le forze dell’ordine e il titolare del punto vendita sono giunti sul posto hanno trovato l’amara sorpresa. Vetrina spaccata e oltre 200 montature di occhiali rubate, per un valore che dovrebbe aggirarsi intorno ai 40mila euro. Al momento sono in corso le indagini da parte della Polizia di Stato che ha acquisito i filmati registrati dalle telecamere interne al negozio, visto che quelle del centro commerciale non risultavano in funzione.

L’azione di quello che si presume essere un gruppo costituito da più di due persone, ma saranno le indagini della Polizia a stabilirlo con certezza, è stata rapida e precisa. Dopo aver spaccato la vetrina del negozio e aver attivato l’allarme, i ladri hanno arraffato quanti più occhiali possibile per poi darsi precipitosamente alla fuga.

