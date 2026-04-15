South Working, Schifani "Occasione importante per riportare energie in Sicilia" - Tuttoggi.info

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South Working, Schifani “Occasione importante per riportare energie in Sicilia”

ItalPress

South Working, Schifani “Occasione importante per riportare energie in Sicilia”

Mer, 15/04/2026 - 12:03

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PALERMO (ITALPRESS) – “E’ stato pubblicato il bando South Working, voluto dal mio governo con un obiettivo chiaro, poter lavorare per un’azienda in Italia o all’estero, scegliendo però di vivere in Sicilia. In altre parole, continuare la propria attività da remoto senza dover lasciare la propria terra. Le imprese potranno ottenere un contributo fino a 30.000 euro nell’arco di cinque anni, un incentivo concreto per favorire il rientro di chi è partito e offrire nuove prospettive a chi è ancora indeciso”. Lo ha detto il presidente della Regione Siciliana, Renato Schifani, commentando la pubblicazione sul sito dell’Irfis dell’avviso per la concessione degli incentivi per il lavoro agile, il cosiddetto “South working”. Diventa così operativa, si legge in una nota della Regione Siciliana, la misura voluta dal governo Schifani per favorire la permanenza o il rientro nell’Isola di lavoratori siciliani assunti da aziende con sede nel resto d’Italia o in Paesi stranieri, anche extra Ue, e istituita con la legge 1 dello scorso gennaio. vbo/mca1
(Fonte video: Regione Siciliana)

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