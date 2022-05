Sottrae 56.000 euro a ignari contribuenti: denunciato dipendente del 'Fisco' infedele - Tuttoggi

Maxi indagine dei carabinieri di Assisi dopo la segnalazione di un contribuente

Un’indagine durata oltre due anni e che ha permesso di ricostruire un centinaio di episodi di peculato oltre a numerosi accessi abusivi sulla banca dati dell’Agenzia delle Entrate attraverso cui l’impiegato otteneva tutte le informazioni sui dati e sulla situazione debitoria dei vari utenti a cui poi avrebbe trafugato il denaro. Un vero e proprio dipendente infedele, che si sarebbe appropriato di oltre 56.000 euro di cartelle esattoriali dalle tasche di ignari contribuenti.



Al termine di una complessa indagine condotta dai Carabinieri della Compagnia di Assisi, è stato notificato dalla procura di Perugia un avviso di conclusione delle indagini nei confronti di un impiegato dell’Agenzia delle Entrate – Riscossione di Perugia, indagato per peculato e accesso abusivo alle banche dati e di un suo collega, indagato per favoreggiamento personale. L’attività ha consentito di ipotizzare che l’uomo, impiegato come cassiere nella sede di Perugia, sia riuscito per anni ad aggirare il sistema di versamento delle somme pagate dai contribuenti per saldare le cartelle esattoriali, intascando così una parte di esse ed in particolare una somma pari a circa 56.000 euro.

L’attività investigativa era stata avviata nel luglio 2019 quando un contribuente si era rivolto ai Carabinieri del Nucleo Radiomobile di Assisi perché convinto che l’impiegato aveva intascato parte dei soldi da lui versati mensilmente per saldare delle cartelle esattoriali rateizzate e che pochi giorni prima ci aveva provato di nuovo. Il contribuente infatti aveva riferito che, avendo dilazionato il pagamento su diversi anni, a forza di versare le rate aveva creato un rapporto di conoscenza e di simpatia con uno dei cassieri che, in diverse occasioni, gli aveva consentito di saltare la fila per andare a pagare direttamente al suo sportello, consentendogli anche di versare il dovuto in contanti. Formalizzata la denuncia, i militari hanno avviato accertamenti, all’esito dei quali sono emerse numerose anomalie, poiché le ricevute di pagamento non coincidevano con gli importi effettivamente versati da più contribuenti, quasi tutti legati al cassiere da un rapporto fiduciario e di conoscenza diretta.