Sottopasso di Tordandrea senza pace: nuovo incidente | Le foto - Tuttoggi.info

Il cartello da tre metri non è un deterrente abbastanza ‘decisivo’, e infatti sono numerosi, per non dire innumerevoli, i camion e i furgoni che rimangono incastrati nel sottopasso di Tordandrea. Anche oggi, 13 novembre 2023, al centro di un nuovo sinistro.

Il fatto è accaduto nel pomeriggio tra le 17 e le 18, quando un camion con vela pubblicitaria è finito contro il ‘tetto’ del sottopasso. Inutile la segnaletica della zona che segnala i tre metri di altezza, camion e furgoni sembrano avere un’attrazione irresistibile per il sottopasso di Tordandrea.

Uno degli ultimi sinistri segnalati nel 2022, quando un autocarro – intento ad attraversare il sottopassaggio che conduce alla Strada Statale 75 – aveva urtato l’asse portante del cavalcavia, rimanendo gravemente danneggiato. In quell’occasione era stato tranciato un cavo della corrente elettrica e la cabina dell’autocarro era andata completamente distrutta, facendo ricadere i detriti sul mando stradale.