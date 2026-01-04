Sotto al diluvio la Ternana batte 2-1 il Livorno in rimonta | Pagelle - Tuttoggi.info

Sotto il diluvio la Ternana batte in rimonta 2-1 il Livorno, grazie alla rete di Kerrigan, che al rientro dopo l’infortunio pareggia la rete del vantaggio ospite di Biondi, e al gol nella ripresa di Dubickas.

Pronti-via e Pettinari spreca di testa davanti a Seghetti. Un minuto dopo gli ospiti passano in vantaggio con Kevin Biondi, che raccoglie una respinta corta di Maestrelli e mette il pallone nel sette alla sinistra di D’Alterio.

Ternana frastornata e ospiti che hanno la grande occasione per raddoppiare, ma Di Carmine manca incredibilmente la rete, dopo il salvataggio di D’Alterio su Dionisi.

Scampato il pericolo del doppio svantaggio, la Ternana trova il pari con Kerrigan, che colpisce con il piattone il pallone recuperato da Dubickas. L’arbitro Mastrodomenico viene richiamato al monitor, ma poi dà l’ok sulla regolarità del contatto con Mawete che ha dato il via all’azione.

La Ternana aumenta i giri e crea diverse occasioni per il vantaggio, con Dubickas e Martella, e con il disimpegno avventato di Noce, che rischia l’autorete.

Il primo tempo termina però in parità.

La gara riprende su un terreno del Liberati diventato una risaia. E proprio il pallone che si ferma sull’acqua , lanciato da Pettinari, inganna i difensori del Livorno, Dubickas è lesto e calcia di sinistro dalla distanza, beffando Seghetti.

Al 22′ Proietti si avventa in area sul pallone respinto corto dalla difesa toscana, ma trova i pugni di Seghetti.

Nel finale Venturato si gioca ancora la card FVS per un presunto allo in area su Dionisi, ma l’arbitro non cambia la sua decisione. Resta la punizione di Cioffi, che D’Alterio blocca.

Nell’area opposta è Seghetti a dover neutralizzare il colpo di testa di Garetto.

Quattro i minuti di recupero.

Tabellino e pagelle

Ternana – Livorno 2-1

RETI: 5′ pt Biondi (L), 10′ pt Kerrigan (T), 10′ st Dubickas (T)

TERNANA: D’Alterio 6.5, Donati 6, Maestrelli 6 (40′ st Loiacono sv), Martella 6.5, Kerrigan 7 (34′ st BIanay sv), Garetto 6, McJannet 6.5, Ndrecka 6, Orellana 6 (11′ st Proietti 6), Dubickas 7 (34′ st Durmush sv), Pettinari 6 (34′ st Leonardi sv). All. Liverani 6.5.

LIVORNO: Seghetti 6.5, Mawete 5 (35′ st Gentile sv), Baldi 6, Noce 5, Haveri 5.5, Biondi 6.5 (16′ st Bonassi 6), Hamlili 6, Panaioli 5.5 (35′ st Panattoni sv), Peralta 5 (16′ st Cioffi 6), Di Carmine 5, Dionisi 6 (48′ st Marinari sv). All. Venturato 6.

ARBITRO: Mastrodomenico di Matera.