 Sotto al diluvio la Ternana batte 2-1 il Livorno in rimonta | Pagelle - Tuttoggi.info
Centro Commerciale Torna ai Servizi

Sotto al diluvio la Ternana batte 2-1 il Livorno in rimonta | Pagelle

Redazione

Sotto al diluvio la Ternana batte 2-1 il Livorno in rimonta | Pagelle

Dom, 04/01/2026 - 22:29

Condividi su:

Sotto il diluvio la Ternana batte in rimonta 2-1 il Livorno, grazie alla rete di Kerrigan, che al rientro dopo l’infortunio pareggia la rete del vantaggio ospite di Biondi, e al gol nella ripresa di Dubickas.

Pronti-via e Pettinari spreca di testa davanti a Seghetti. Un minuto dopo gli ospiti passano in vantaggio con Kevin Biondi, che raccoglie una respinta corta di Maestrelli e mette il pallone nel sette alla sinistra di D’Alterio.

Ternana frastornata e ospiti che hanno la grande occasione per raddoppiare, ma Di Carmine manca incredibilmente la rete, dopo il salvataggio di D’Alterio su Dionisi.

Scampato il pericolo del doppio svantaggio, la Ternana trova il pari con Kerrigan, che colpisce con il piattone il pallone recuperato da Dubickas. L’arbitro Mastrodomenico viene richiamato al monitor, ma poi dà l’ok sulla regolarità del contatto con Mawete che ha dato il via all’azione.

La Ternana aumenta i giri e crea diverse occasioni per il vantaggio, con Dubickas e Martella, e con il disimpegno avventato di Noce, che rischia l’autorete.

Il primo tempo termina però in parità.

La gara riprende su un terreno del Liberati diventato una risaia. E proprio il pallone che si ferma sull’acqua , lanciato da Pettinari, inganna i difensori del Livorno, Dubickas è lesto e calcia di sinistro dalla distanza, beffando Seghetti.

Al 22′ Proietti si avventa in area sul pallone respinto corto dalla difesa toscana, ma trova i pugni di Seghetti.

Nel finale Venturato si gioca ancora la card FVS per un presunto allo in area su Dionisi, ma l’arbitro non cambia la sua decisione. Resta la punizione di Cioffi, che D’Alterio blocca.

Nell’area opposta è Seghetti a dover neutralizzare il colpo di testa di Garetto.

Quattro i minuti di recupero.

Tabellino e pagelle

Ternana – Livorno 2-1
RETI: 5′ pt Biondi (L), 10′ pt Kerrigan (T), 10′ st Dubickas (T)

TERNANA: D’Alterio 6.5, Donati 6, Maestrelli 6 (40′ st Loiacono sv), Martella 6.5, Kerrigan 7 (34′ st BIanay sv), Garetto 6, McJannet 6.5, Ndrecka 6, Orellana 6 (11′ st Proietti 6), Dubickas 7 (34′ st Durmush sv), Pettinari 6 (34′ st Leonardi sv). All. Liverani 6.5.

LIVORNO: Seghetti 6.5, Mawete 5 (35′ st Gentile sv), Baldi 6, Noce 5, Haveri 5.5, Biondi 6.5 (16′ st Bonassi 6), Hamlili 6, Panaioli 5.5 (35′ st Panattoni sv), Peralta 5 (16′ st Cioffi 6), Di Carmine 5, Dionisi 6 (48′ st Marinari sv). All. Venturato 6.

ARBITRO: Mastrodomenico di Matera.

Condividi su:

ACCEDI ALLA COMMUNITY
Leggi le Notizie senza pubblicitàABBONATI
Scopri le Opportunità riservate alla Community

in Italia

TOP della Settimana

Città di Castello
In bici elettrica con armi e droga, non si ferma all’alt, cade e finisce in ospedale | Arrestato 64enne
Città di Castello
Falso corriere in fuga con 230mila euro di merce, camion con targa contraffatta fermato lungo E45

Nei dintorni

Spoleto

Lutto nella Caritas a Spoleto, è morta Anna Maria Landini

Orvieto

Maltempo nell’orvietano, tra le vetture salvate anche un’ambulanza: gli interventi

Spoleto

Coppa Italia calcio a 5, a Foligno finale regionale Ducato Spoleto – Monteleone

in umbria

gli ultimi pubblicati

Pillole Italpress

Motori Magazine – 4/1/2026

Top News ITALIA

La Fiorentina respira, Kean al 92° e 1-0 alla Cremonese

Top News ITALIA

Lazio-Napoli 0-2, a segno Spinazzola e Rrahmani

Pillole Italpress

Tg Ambiente – 4/1/2026

L'associazione culturale TuttOggi è stata premiata con un importo di 25.000 euro dal Fondo a Supporto del Giornalismo Europeo - COVID-19, durante la crisi pandemica, a sostegno della realizzazione del progetto TO_3COMM

"Innovare
è inventare il domani
con quello che abbiamo oggi"
Lascia i tuoi dati per essere tra i primi ad avere accesso alla Nuova Versione più Facile da Leggere con Vantaggi e Opportunità esclusivi!


    trueCliccando sul pulsante dichiaro implicitamente di avere un’età non inferiore ai 16 anni, nonché di aver letto l’informativa sul trattamento dei dati personali come reperibile alla pagina Policy Privacy di questo sito.

    "Innovare
    è inventare il domani
    con quello che abbiamo oggi"
    Grazie per il tuo interesse.
    A breve ti invieremo una mail con maggiori informazioni per avere accesso alla nuova versione più facile da leggere con vantaggi e opportunità esclusivi!