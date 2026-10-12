 Sostenibilità, Sobrero "La sfida è coinvolgere anche le piccole imprese" - Tuttoggi.info
Centro Commerciale Torna ai Servizi

Sostenibilità, Sobrero “La sfida è coinvolgere anche le piccole imprese”

ItalPress

Sostenibilità, Sobrero “La sfida è coinvolgere anche le piccole imprese”

Lun, 12/10/2026 - 14:03

Condividi su:


MILANO (ITALPRESS) – La sostenibilità resta un elemento strategico per molte imprese italiane, ma occorre coinvolgere maggiormente le aziende più piccole e rafforzare la gestione della catena di fornitura, per garantire il rispetto dei diritti umani e la riduzione dell’impatto ambientale. È quanto sottolinea Rossella Sobrero, membro del gruppo promotore del Salone della Csr e dell’innovazione sociale, in un’intervista all’agenzia di stampa Italpress, al termine della quattordicesima edizione della manifestazione, ospitata all’Università Bocconi di Milano. “Se qualcuno pensa che la sostenibilità sia andata in soffitta non è venuto al Salone e non ha visto con quanta energia le imprese investono su questi temi”, spiega Sobrero.

col5/gsl/sat

Condividi su:

ACCEDI ALLA COMMUNITY
Leggi le Notizie senza pubblicitàABBONATI
Scopri le Opportunità riservate alla Community

L'associazione culturale TuttOggi è stata premiata con un importo di 25.000 euro dal Fondo a Supporto del Giornalismo Europeo - COVID-19, durante la crisi pandemica, a sostegno della realizzazione del progetto TO_3COMM

"Innovare
è inventare il domani
con quello che abbiamo oggi"
Lascia i tuoi dati per essere tra i primi ad avere accesso alla Nuova Versione più Facile da Leggere con Vantaggi e Opportunità esclusivi!


    trueCliccando sul pulsante dichiaro implicitamente di avere un’età non inferiore ai 16 anni, nonché di aver letto l’informativa sul trattamento dei dati personali come reperibile alla pagina Policy Privacy di questo sito.

    "Innovare
    è inventare il domani
    con quello che abbiamo oggi"
    Grazie per il tuo interesse.
    A breve ti invieremo una mail con maggiori informazioni per avere accesso alla nuova versione più facile da leggere con vantaggi e opportunità esclusivi!