Sostenibilità, Mongardi (Image Line): "Tema condiviso a partire da scuola e campo" - Tuttoggi.info

(Adnkronos) - "Oggi condividere i temi della Csr e della sostenibilità con un pubblico sempre più ampio, per noi, parte dalla scuola e dal campo". Così all'Adnkronos Gabriele Mongardi, Education and Csr Specialist di Image Line, in occasione del Salone della Csr e dell'innovazione sociale, a Milano.

"Dalla scuola, perché attraverso il progetto 'Cap4AgroInnovation - AgriFood Edition' condividiamo con le nuove generazioni il valore della sostenibilità e l'impegno per la valorizzazione delle produzioni ortofrutticole che le misure della Politica Agricola Comune supportano - spiega - Lo facciamo attraverso momenti di formazione, workshop e master class. Dal campo, perché attraverso la community dell'agricoltura digitale di Image Line, che oggi conta di 300mila persone, mettiamo in comune conoscenze e soluzioni digitali per supportare percorsi di trasformazione ecologica dell'agricoltura. Un esempio di queste iniziative è il progetto Life VitiCaSe dedicato al Carbon Farming in viticoltura, di cui Image Line è capofila".