Sostenibilità, il ruolo chiave del CFO per la transizione delle imprese - Tuttoggi.info

ItalPress

Gio, 08/01/2026 - 12:03

ROMA (ITALPRESS) – “Senza dubbio le aziende devono trasformarsi, devono “triggerare” la dimensione della sostenibilità. Per agganciare la disponibilità di fondi sostenibili acquisisce particolare importanza il ruolo del CFO che deve guidare questo processo di trasformazione. Le piccole e medie aziende, in modo particolare, nel momento in cui accedono a finanziamenti o al mercato dei capitali devono predisporre documentazione di sostenibilità”. Lo dice Carmine Scoglio, responsabile Real Estate Management and Optimization di Terna, già Vicepresidente ANDAF e Membro del Comitato Tecnico di Sostenibilità dell’Organismo Italiano di Contabilità, intervistato dall’agenzia Italpress.
sat/gsl

L'associazione culturale TuttOggi è stata premiata con un importo di 25.000 euro dal Fondo a Supporto del Giornalismo Europeo - COVID-19, durante la crisi pandemica, a sostegno della realizzazione del progetto TO_3COMM

