Sostenibilità e diritti, bimbi dell’infanzia di San Giovanni di Baiano in gita

Due gite per i bambini della scuola dell’infanzia di San Giovanni di Baiano all’insegna della sostenibilità e dei diritti. Durante quest’anno scolastico le insegnanti e i bambini hanno svolto il progetto didattico: “Mi prendo cura di te – Educazione ambientale ed Agenda 2030”.

È fondamentale che sin da piccoli – evidenziano dalla scuola – si abbiano le giuste basi di educazione in merito all’ambiente, si imparino i piccoli gesti che rendono la vita di tutti i giorni un po’ più sostenibile. Oltre a dare i giusti insegnamenti green ai più piccoli, è importante dare anche il buon esempio. Educare alla sostenibilità i bambini, può essere anche per gli adulti uno sprone ad adottare uno stile di vita più sano ed eco – compatibile. Conseguentemente, le insegnanti hanno scelto come meta, per l’uscita didattica, il Tulipark. Il parco tematico, inoltre, risultava vicino alla scuola e raggiungibile a piedi.