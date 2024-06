Sostengo il Sostenibile Per uno sviluppo territoriale consapevole - Tuttoggi.info

A 10 giorni dalle elezioni Europee, e a 5 giorni dal G7 tenutosi in Puglia, SOSTENGO IL SOSTENIBILE (promosso da Progetto Mandela, Villa Bianchini Riccardi in collaborazione con Elleò-edizioni e UnaCasaDiVetro srl startup innovativa benfit company) ha deciso di focalizzare l’attenzione, e stimolare la discussione sul tema che più di ogni altro condizionerà l’agenda politica mondiale nei prossimi 5 anni: l’Ambiente.

È evidente alla luce dei risultati elettorali che la direzione strategica che il Parlamento Europeo darà non sarà molto difforme da quella già impostata sin dal 2005 data in cui la Commissione Europea, il Parlamento Europeo e l’Unione Europea, (perciò il potere legislativo, il potere esecutivo e il potere economico che quelle tre istituzioni rappresentano) istituì la “Campagna SEE Sustainable Energy for Europe” di cui EUSEW2024 è spazio condiviso di discussione e confronto.

Ma è pure evidente che, a causa del riposizionamento politico in alcuni degli stati fondatori che le elezioni hanno “segnalato”, molte delle direttive già impostate dalla vecchia Commissione Europea potrebbero subire una notevole frenata se non addirittura una messa in stallo nel processo di conversione in direttive vincolanti per i Paesi Membri.

Per questo motivo abbiamo deciso di impostare quest’anno il nostro contributo alla EUSEW2024 (Sostengo il Sostenibile è alla sua 4° edizione) come uno spazio aperto al confronto tra Istituzioni, Associazioni e Privati.

In luoghi fortemente evocativi rispetto al nostro territorio che identifichiamo nelle “TerreDellaBassaUmbria” e su temi e progetti estremamente concreti, cercheremo di fare il punto e insieme cercheremo di concordare una via comune e condivisa.

Questo è quello che ci piace definire Sviluppo Territoriale Consapevole.

Sostengo il Sostenibile, alla sua 4° edizione, ed è promosso da Progetto Mandela e Villa Bianchini Riccardi, in collaborazione con elleò-edizioni, UnaCasaDiVetro srl Benefit Company – Startup Innovativa

Per info: sostengoilsostenibile@gmail.com tel.3279326990 – Fb – Instagram

Programma:

Mercoledì 19/6/2024 ore 18.00 – ore 20.00

Sostengo il Sostenibile – Per uno sviluppo territoriale consapevole

Energie territoriali rinnovabili: dall’AgriVoltaico innovativo alle Comunità AgroEnergetiche

Villa Bianchini Riccardi

Str. di Piedimonte, 95, 05100 Terni TR

https://maps.app.goo.gl/15KMFS2ajXn2oEXD6

Giovedì 20/6/2024 ore 18.00 – ore 20.00

Sostengo il Sostenibile – Per uno sviluppo territoriale consapevole

Le vie dell’Acqua a Piediluco: i 12 Moli Antichi, la Mobilità Elettrica in Acque Chiuse, l’Accademia della Cucina Ternana

Ristorante L’Amaca all’Eco

Voc. MonteCaperno, 5, 05038 Piediluco TR

https://maps.app.goo.gl/DQKokqB5Uoactice7

Venerdì 21/6/2024 ore 18.00 – ore 20.00

Sostengo il Sostenibile – Per uno sviluppo territoriale consapevole

Percorsi di Educazione all’Ambiente, Tecniche e Pratiche per una diffusione di una Cultura Ambientale. Presentazione del Concorso Nazionale per le scuole “Scrivi la tua EcoFavola Cosmica”

Casa delle Donne

Via Aminale, 20-22, 05100 Terni TR

https://maps.app.goo.gl/BKV8QPgcA8RefCHF8





Luogo: TERNI, TERNI, UMBRIA