Nella Pool E con Perugia e Trento anche i turchi del Fenerbahce HDI Istanbul e i francesi dell’AC Cannes Dragons

Sorteggi Champions, per la Sir derby con Trento. Nell’urna a Lubiana, in Slovenia, la Sir Sicoma Monini Perugia trova nella Pool E i turchi del Fenerbahce HDI Istanbul, i francesi dell’AC Cannes Dragons e la Trentino Diatec nel derbissimo tutto italiano.

Il derby con Trento

Proprio i vice campioni d’Europa in carica lo scorso anno eliminarono Perugia. Per poi essere sconfitti in finale dallo Zaksa guidato da Grbic, oggi tecnico della Sir.

La formazione di coach Lorenzetti può vantare anche quest’anno una formazione di assoluto livello in tutti i reparti con la coppia tutta serba al centro composta dall’ex Podrascanin e da Lisinac, il campione bulgaro Kaziyski e soprattutto i quattro freschi campioni d’Europa con l’Italia Michieletto, Lavia, Sbertoli e Pinali. Il regista Giannelli, fresco campione d’Europa e miglior giocatore del torneo continentale, ora sitroverà però ad alzare palloni per Leon e compagni.

“In Champions sai già che avrai di fronte avversarie di alto livello”, commenta il direttore sportivo Stefano Recine. “Trento è una grande squadra, ma anche Fenerbahce e Cannes hanno storia e giocatori di respiro internazionale. È altrettanto chiaro che, se si vuole arrivare fino in fondo come abbiamo l’ambizione di fare noi, prima o poi bisogna incontrarle tutte. Piuttosto lo reputo un sorteggio positivo da un punto di vista logistico. Specialmente nella fase a gironi, per il discorso degli incastri infrasettimanali con il campionato, la logistica è secondo me molto importante e sotto questo aspetto l’urna ci ha riservato delle trasferte buone ed abbordabili. Mi fa anche piacere ritrovare alcuni nostri ex giocatori in ognuna delle tre avversarie”.

Gli altri avversari

Attenzione ovviamente, come è ovvio che sia in una competizione come la Champions, anche alle altre due compagini della Pool.

Il Fenerbahce si affida al blocco turco con atleti di respiro internazionale come il centrale Batur, l’opposto Toy ed il libero Yesilbudak, alla coppia canadese formata dal centrale Vigrass e dall’ex bianconero Hoag ed ha come attaccante principale il cubano Hidalgo.

Molto interessante anche la compagine francese del Cannes che presenta in rosa diversi volti noti come i due martelli tedeschi entrambi ex Block Devils Fromm e Sossenheimer, l’opposto italiano Nelli ed il centrale bulgaro Georgiev.

Si comincia tra due mesi con la prima giornata in programma da martedì 30 novembre a giovedì 2 dicembre.