ROMA (ITALPRESS) – Semi di coriandolo e malva per una tisana lenitiva dalle molteplici proprietà benefiche: calma la gola irritata e favorisce il benessere intestinale, aiutando a ridurre il gonfiore addominale. Una bevanda semplice e naturale per sentirsi più leggeri e in armonia con il proprio corpo. A prepararla è Angelica Amodei, nella nuova puntata di Sorsi di benessere.

