Sorpreso (e bloccato) dal padrone di casa mentre cerca di forzare la porta del garage - Tuttoggi.info

L'uomo, 31enne, si era dato alla fuga ma è stato raggiunto dal proprietario e da un vicino | Denunciato dai carabinieri per tentato furto in abitazione

Sorpreso dal proprietario di un’abitazione isolata mentre cerca di forzare la porta del garage e introdursi al suo interno.

E’ successo venerdì scorso a Vocabolo Colporello di Piegaro dove un 31enne di origini afghane – in Italia senza fissa dimora e già noto alle forze dell’ordine – vistosi scoperto si è dato alla fuga nella vicina area boschiva. L’uomo è stato però raggiunto e bloccato dal padrone di casa e da un vicino accorso in suo aiuto, che hanno subito chiamato il 112.

I carabinieri, al loro arrivo, dopo aver preso in custodia il 31enne, hanno ricostruito la dinamica dei fatti. Il giovane, nel pomeriggio, si era introdotto all’interno dell’abitazione ed aveva sottratto generi alimentari di vario tipo che, probabilmente, col sopraggiungere del proprietario, aveva lasciato in loco insieme alla bicicletta sulla quale era arrivato, pensando di riprenderli durante la notte. Il padrone di casa lo aveva però anticipato, recuperando il cibo rubato e riponendo la bicicletta abbandonata in garage.

Nel corso della notte il presunto autore del furto era tornato sui propri passi per recuperare il mezzo di trasporto e bottino, e, in quel frangente, è stato sorpreso mentre cercava di forzare la porta di ingresso del garage. Accompagnato in caserma per la sua identificazione, il 31enne è stato deferito in stato di libertà alla Procura della Repubblica di Perugia per tentato furto in abitazione.