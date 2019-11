Sorpreso dai carabinieri con 5 dosi di marijuana, denunciato minorenne tifernate

Ennesimo episodio legato alla droga a Città di Castello. Stavolta i carabinieri hanno colto in flagrante un minorenne tifernate, denunciato in stato di libertà. Più precisamente il ragazzo, un giovane studente, è stato notato dai militari presso il parco San Pio X, mentre stava cercando di disfarsi di un involucro contenente 5 dosi di marijuana, gettandolo nel prato. I carabinieri, a quel punto, hanno recuperato lo stupefacente e accompagnato in caserma il minore dove, alla presenza dei genitori, è stato denunciato per detenzione ai fini di spaccio, quindi riaffidato ai familiari.

