Soroptimist e Unicef lanciano i “Baby Pit Stop” in Umbria - Tuttoggi

Dal Lago Trasimeno a Perugia ecco gli spazi dedicati alle mamme per allattare in specifiche location come musei, biblioteche o centri espositivi.

Uno nei giorni scorsi a Passignano sul Trasimeno, altri quattro entro la fine del mese di settembre in varie città del territorio regionale.

Il “Baby Pit Stop” prende così piede anche in Umbria per accogliere le mamme che vogliono allattare i propri figli o provvedere al cambio del pannolino quando si trovano fuori casa, potendo usufruire di spazi protetti in specifiche location come musei, biblioteche o centri espositivi.

Merito di un accordo di collaborazione tra Unicef Italia e Soroptimist International finalizzato a tutelare e diffondere la Convenzione dei Diritti dell’Infanzia e dell’Adolescenza, in particolare il diritto alla salute e l’importanza dell’allattamento al seno sia come bisogno primario che come momento di crescita affettiva e culturale.

Nello specifico, il Club di Perugia del Soroptimist International ha preso in carico l’allestimento di queste aree attrezzate mettendo a disposizione l’arredo e gli strumenti necessari a garantire intimità e privacy a mamme e bambini che si trovano a frequentare i vari poli culturali di alcune città.

Spiega la presidente Maria Luisa Passeri: “Il “Baby Pit Stop” si inserisce nell’ambito del Programma Unicef Ospedali e Comunità Amici dei bambini ed ha subito trovato il consenso tanto delle amministrazioni comunali e delle associazioni coinvolte, come per esempio l’Avis, e dei responsabili delle varie strutture che ospiteranno questi spazi.

Un ambiente semplice, dotato di una comoda sedia, un fasciatoio, una piccola area gioco, ma anche materiale informativo e cartaceo fornito dall’Unicef per i consigli ai genitori su una sana alimentazione, su come stimolare la curiosità dei piccoli, sulla cura responsabile allo sviluppo della prima infanzia.

Il “Baby Pit Stop” di Passignano, allestito presso il Centro di Lettura Biblioteca dei Piccoli di via Gramsci, è dotato di ogni comfort ed è già pienamente operativo. Adesso amplieremo l’offerta sul territorio a ridosso del Trasimeno e inaugureremo anche quello di Perugia”.

Ci sono già le date e le sedi: venerdì 18 (ore 12.30) a Paciano, presso la “TrasiMemo – Banca della Memoria del Trasimeno” a Palazzo Baldeschi in via Sensini; sabato 19 a Perugia (ore 16.30) presso il Museo Archeologico Nazionale dell’Umbria di Piazza G. Bruno alla presenza della presidente nazionale del Soroptimist International, Mariolina Coppola; martedì 22 a Tuoro (ore 16.30) alla Biblioteca Comunale; mercoledì 23 a Castiglione del Lago (ore 18.15) a Palazzo della Corgna.

“Uno degli aspetti di rilievo – conclude la presidente – è dato dal fatto che le location verranno segnalate in un circuito informativo europeo gestito dall’Unicef, con la possibilità dunque per qualsiasi turista di conoscere con esattezza l’ubicazione dei “Baby Pit Stop” dove poter usufruire dei relativi servizi: anche questo può essere un ottimo volano per il turismo e la conoscenza del territorio umbro, oltre che un segno tangibile del grande senso civico delle nostre comunità”.