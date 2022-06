"Sono uscito per spostare un motorino" ma evade domiciliari, arrestato 48enne - Tuttoggi

Successivamente, in regime di domiciliari, non ha rispettato neanche il divieto di uscire di casa. Infatti, nel corso di un servizio straordinario di controllo del territorio, gli agenti della Polizia di Stato di Città di Castello lo hanno individuato mentre passeggiava in via XI Settembre.

L’uomo, alla vista della pattuglia, si è dato alla fuga tentando di raggiungere l’abitazione nella quale avrebbe dovuto trovarsi. I poliziotti sono però riusciti a bloccarlo proprio mentre tentava di entrare in casa. “Sono uscito soltanto per spostare un motorino” aveva dichiarato.

Tuttavia il 48enne non è stato poi in grado di replicare nulla sul fatto di trovarsi in giro a piedi o che, nelle vicinanze, non vi fosse traccia di alcun motorino. Tratto in arresto per il reato di evasione, l’Autorità Giudiziaria ha proceduto nei suoi confronti con rito direttissimo disponendo, in attesa della convalida, il ripristino della misura cautelare degli arresti domiciliari.