"Sono Brad Pitt", la truffa alle fan della star frutta 325mila euro - Tuttoggi.info

(Adnkronos) - "Sono Brad Pitt". Si spacciano per la star di Hollywood e truffano 2 donne, che finiscono per pagare nel complesso 325mila euro. In Spagna, due ammiratrici dell'attore sono cadute nella rete dei truffatori che le hanno adescate, illuse e 'spremute'. Le due donne sono state contattate attraverso una pagina frequentata dai fan di Pitt. I truffatori hanno carpito la fiducia delle due vittime, convinte "di avere una relazione sentimentale con l'attore", secondo quanto rende noto la Guardia Civil. Il finto Brad Pitt ha indotto le due donne a versare ingenti somme di denaro per finanziare fumosi progetti: una fan dell'Andalusia ha versato in totale 175mila dollari, una dai Paesi Baschi ha perso 150mila euro.

"I cybercriminali hanno studiato le relazioni virtuali delle vittime, hanno stilato un profilo psicologico, hanno capito di avere a che fare con due persone vulnerabili, con carenze affettive e in stato di depressione. Hanno usato app di messaggistica e email per tenere i contatti con le donne, convinte di scambiare messaggi WhatsApp con il vero Brad Pitt, che aveva prospettato una relazione romantica e un futuro insieme", spiegano gli inquirenti. Le indagini hanno portato all'arresto di 5 persone in Andalusia. Sono stati sequestrati telefoni cellulari, bancomat, computer e un diario "in cui erano appuntate le frasi per ingannare le vittime". Gli investigatori hanno recuperato 85mila euro.