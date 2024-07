Sonic Boom. Il leggendario polistrumentista britannico Peter Kember in concerto ai Giardini del Frontone - Tuttoggi.info

Nuovo appuntamento a Perugia, giovedì 1 agosto alle 21 ai Giardini del Frontone, per la rassegna multidisciplinare Lanterna Magica, promossa dall’associazione umbertidese Effetto Cinema e realizzata con il sostegno dei Fondi PR – FESR 2021-2027 – Priorità 1 – OS 1.3. – Azione 1.3.4. Bando per il sostegno di progetti nel settore dello spettacolo dal vivo – anno 2023.

Ospite della serata il leggendario polistrumentista, cantautore, compositore e produttore discografico britannico Peter Kember, con il suo progetto solista Sonic Boom, alias che riecheggia la sua ossessiva ricerca del suono come fenomeno di elevazione mentale.

Personaggio fondamentale nella nascita di una scena musicale indipendente nel Regno Unito per quasi quattro decenni, con i seminali Spacemen 3 Kember si è avventurato nei territori inesplorati della psichedelia, evocando l’eredità degli Stooges, dei Velvet Underground, dei Suicide, del krautrock e il lavoro di minimalisti come La Monte Young in nuove forme di estasi e ipnosi, la cui influenza dura ancora oggi.

Chiuderà la serata, promossa in collaborazione con T-Trane e To Lose La Track come anteprima del festival Holydays, il dj set di Fab, produttore, resident e fondatore del venerdì sera dell’Urban di Perugia, il famoso Friday I’m in Rock.

Luogo: Giardini del Frontone, Borgo XX Giugno, PERUGIA, PERUGIA, UMBRIA