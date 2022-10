trl/gsl

La Questura di Sondrio ha arrestato nove soggetti per spaccio di sostanze stupefacenti. L’operazione, denominata “Biker express 2022 encore”, ha permesso di svelare la metodologia della consegna della droga che, una volta stabilito il luogo dello scambio, avveniva attraversi il trasporto degli indagati in monopattino o in bicicletta.