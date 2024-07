Sondaggio, Tesei risale nei consensi: al 57,5%, come nel 2019

Governance Poll del Sole 24 ore: tornata sui livelli di quando fu eletta, dopo il flop del 2022, ora è sesta nella classifica del gradimento dei presidenti di Regione

La presidente della Regione Umbria Donatella Tesei continua a recuperare consensi, arrivando al 57,5%, esattamente il livello del 2019 quando fu eletta. E’ quanto rileva il Governance Poll pubblicato dal Sole 24 ore, con una classifica del consenso dei governatori che vede al primo posto il presidente del Friuli Venezia Giulia Massimiliano Fedriga, accreditato di una popolarità del 68%. Un punto percentuale in più di Stefano Bonaccini, che dopo l’elezione all’Europarlamento ha deciso di lasciare la presidenza dell’Emilia Romagna, carica per la quale il suo consenso è cresciuto di oltre il 15% dal giorno delle elezioni. Podio chiuso dal governatore del Veneto Luca Zaia, che peròdal giorno in cui fu eletto ha perso quasi l’11% di popolarità, attestandosi comunque ancora su un notevole 66%.

L’umbra Donatella Tesei ha recuperato altri 2 punti percentuali e mezzo rispetto allo scorso anno, che la riportano agli stessi livelli di popolarità del 2019 e la pongono al sesto posto nella classifica di popolarità dei governatori italiani, in coabitazione con il molisano Francesco Roberti.

Già lo scorso anno Tesei era risalita al 55%, dopo essere sprofondata nei consensi nel 2022, quando toccò appena il 44,5%.

Un sondaggio che rafforza la posizione di Donatella Tesei, già confermata candidata del centrodestra nell’ultimo vertice di maggioranza. Anche sulla base del risultato delle ultime elezioni europee e amministrative in Umbria, che pur non avendo premiato il suo partito, la Lega, ha azzoppato quello che poteva essere la principale insidia verso la riconferma, l’ex sindaco di Perugia Andrea Romizi, che con la sua lista di Forza Italia “rafforzata” non ha sfondato come si pensava, contribuendo a riconsegnare Palazzo dei Priori al centrosinistra.

Marchetti (Lega): proseguire insieme con ancor più determinazione

Soddisfatto il segretario regionale della Lega, on. Riccardo Augusto Marchetti, che commenta: “La presidente Donatella Tesei ha gli umbri dalla sua parte”. Evidenziando: “A differenza di molti governatori che hanno perso posizioni diminuendo il loro consenso, Tesei ha mantenuto la percentuale del 2019, anno della sua elezione, un dato che testimonia la concretezza del lavoro fatto a vantaggio dei cittadini e

che dimostra come la Presidente Tesei, col sostegno della Lega e del centrodestra, sia riuscita a porre le solide basi per il cambiamento che gli elettori ci hanno chiesto cinque anni fa. Sapere che gli umbri

riconoscono il valore del nostro lavoro, è un’ulteriore incentivo – conclude Marchetti – questo è il momento di proseguire insieme con ancor più determinazione affinché il tanto fatto non sia vanificato”.