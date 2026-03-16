Sondaggio politico, Fratelli d'Italia stabile e Pd cala. M5S cresce - Tuttoggi.info

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Sondaggio politico, Fratelli d’Italia stabile e Pd cala. M5S cresce

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Sondaggio politico, Fratelli d’Italia stabile e Pd cala. M5S cresce

Lun, 16/03/2026 - 21:03

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(Adnkronos) –
Fratelli d’Italia stabile, il Pd cala, il Movimento 5 Stelle cresce. Sono le variazioni secondo il sondaggio Swg che fotografa oggi le intenzioni di voto per il Tg La7 in caso di elezioni, a meno di una settimana dal referendum sulla riforma della giustizia. Il rilevamento diffuso oggi 16 marzo evidenzia che Fratelli d’Italia, sempre ampiamente primo partito, rimane stabile al 29,4%, senza cambiamenti rispetto ad una settimana fa. La formazione guidata dalla presidente del Consiglio, Giorgia Meloni, aumenta il vantaggio sul Pd. Il partito della segretaria Elly Schlein cede lo 0,1% e scende al 21,7%. In ascesa il M5S di Giuseppe Conte, che guadagna lo 0,2% e sale al 12,3%. Stesso passo indietro per Forza Italia, Lega e Alleanza Verdi e Sinistra: perdono tutti lo 0,2%. Forza Italia scende all’8%, Lega e AVS sono appaiate al 6,8%. 

Più staccati Azione di Carlo Calenda e Futuro Nazionale di Roberto Vannacci, appaiati al 3,5%. Italia Viva di Matteo Renzi lascia per strada lo 0,1% e scivola al 2,3%. Seguono +Europa all’1,5% e Noi Moderati all’1,1%. 

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