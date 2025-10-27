 Sondaggio politico, Fratelli d'Italia cresce. Pd e M5S in calo - Tuttoggi.info
Sondaggio politico, Fratelli d’Italia cresce. Pd e M5S in calo

Sondaggio politico, Fratelli d’Italia cresce. Pd e M5S in calo

Lun, 27/10/2025 - 20:03

(Adnkronos) –
Fratelli d’Italia cresce e aumenta il vantaggio su Pd e M5S, che perdono terreno. E’ il quadro del sondaggio Swg per il Tg La7 che fotografa le intenzioni di voto oggi, 27 ottobre, in caso di elezioni. Fratelli d’Italia, rispetto alla scorsa settimana, guadagna lo 0,2%. Il partito guidato da Giorgia Meloni sale al 31,2%, consolida ulteriormente il primato e allunga rispetto alla concorrenza. 

Il Pd di Elly Schlein cede lo 0,1% e scende al 22%. Il Movimento 5 Stelle condotto da Giuseppe Conte lascia sul campo lo 0,4% e ora vale il 12,8%. Giù anche la Lega di Matteo Salvini. Il Carroccio perde lo 0,3%, scivola all’8,2% e ora è tallonato da Forza Italia, che guadagna lo 0,2% e sale all’8,1%. 

In ascesa anche Verdi e Sinistra (6,8%). Staccate Azione (3,1%), Italia Viva (2,5%), +Europa (1,6%) e Noi Moderati (1%). Le altre liste, nel complesso, valgono il 2,7%. 

