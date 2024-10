Sondaggi politici: leggero calo per Fdi e Pd, sale gradimento Meloni - Tuttoggi.info

(Adnkronos) - Nel consueto sondaggio mensile di Ipsos, leggero decremento per i due principali partiti italiani. Fratelli d’Italia mostra una perdita di poco meno di un punto percentuale rispetto a ottobre (-0,7), collocandosi al 26,8%, mentre il Pd segnala un decremento di mezzo punto: 21,1% (-0,5). Per gli altri partiti +Europa segna una crescita dello 0,5% (2,5), la Lega di Salvini cresce di 0,4% (8,6%) mentre non ci sono variazioni di rilievo per Fi (8,9%). Il M5S di Conte si attesta al 13,9%, Avs al 6,2%. Italia Viva rilevata al 2,3 e Azione al 2,6.

Dall'istituto guidato da Nando Pagnoncelli dati anche sul gradimento del governo, in crescita. La valutazione dell’esecutivo evidenzia un indice di 45, in crescita di un punto rispetto alla rilevazione di un mese fa. La valutazione della presidente del Consiglio sale di due punti con un indice che passa dal 44 di settembre al 46 attuale. Rilevamento poi sui leader: la classifica vede al primo posto stabilmente Antonio Tajani seguito, ex aequo, da Giuseppe Conte ed Elly Schlein. Quindi tutti gli altri, per chiudere con Calenda e Renzi.