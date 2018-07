Solomeo e la sua Festa Rinascimentale, il borgo pronto a rivivere il passato

Menestrelli, giocolieri e giullari pronti ad invadere il bellissimo borgo di Solomeo per l’edizione 2018 di “Solomeo, festa Rinascimentale”, organizzata dalla Filarmonica di Solomeo. Da venerdì 20 a domenica 29 luglio, infatti, il borgo del Comune di Corciano torna indietro nel tempo, con arti e mestieri di un tempo in un’atmosfera unica e suggestiva.

“Solomeo, festa Rinascimentale” non è solo una festa dove poter degustare piatti tipici della cucina umbra serviti con dovizia e cura nei particolari da osti e locandiere, ma anche e soprattutto un festival di iniziative, buona musica e intrattenimento.

«Saranno dieci giorni in cui Solomeo rivive un’epoca fiera e gloriosa – dice il Presidente della Filarmonica di Solomeo, Stefano Gabrielli – attraverso genuini gesti quotidiani e nella schietta ospitalità di una delle gemme del territorio, in una festa intrisa di valori autenticamente popolari.»

La festa è frutto dello sforzo organizzativo svolto della Società Filarmonica di Solomeo e da tutti gli abitanti del paese, che hanno fatto della promozione della propria realtà e del territorio circostante la costante del loro intenso lavoro.

«Vi aspettiamo numerosi da venerdì 20 luglio. – prosegue il Presidente -. Tutte le sere ci saranno spettacoli, arti e mestieri, musica in piazza e l’immancabile buona cucina umbra con l’Antica Taverna aperta dalle ore 19,30. Sarete poi trasportati fino a tarda notte con spettacoli e improvvisazioni che si avvicenderanno nella splendide piazze del paese.»

Le mura dell’antico Castello, illuminate da centinaia di fiaccole, faranno da cornice ad una atmosfera tipicamente conviviale, dove artisti di strada e musici accompagneranno l’ora della cena.

L’edizione 2018, ricca di novità, proporrà i tipici mercati dell’epoca allietati da maghi, giullari, mangiafuoco, saltimbanco e falconieri. Antichi mestieri frutto della sapienza e manualità di sopraffini artigiani fra i quali, il banco del pane e il mastro cartaio.

Tutte le sere ci saranno spettacoli: “Luci e fuochi” con il Piccolo Nuovo Teatro, la Compagnia dei Folli e il Drago bianco. Spettacoli degli Acrobati del borgo, della compagnia d’Arme Santaccio e dei Circateatro Urbinate. I giullari del Diavolo, Messer Lurinetto, Dodo e il suo fido compare e l’immancabile Giullar Cortese. Per i più piccoli i Falconieri del Re, Toma con l’Arca di Noè e le marionette di Bambabambin.

Sarà possibile visitare anche la “Domus delitiae”, uno spazio per il dopo cena dove potrete ascoltare buona musica e degustare dolci, vini e distillati in assoluta tranquillità.

Tutto pronto quindi a Solomeo, per tuffarsi nel passato e ricordare le origini di una comunità che vuole aprirsi al mondo e condividere con gli altri la prerogativa di abitare in un luogo magico.

Per Informazioni o curiosità sulla festa è possibile contattare direttamente la Società Filarmonica Solomeo al numero di telefono 366/3838300 tutte le sere dalle ore 20,30 alle ore 22,30 o consultare il sito ufficiale

www.solomeo.pg.it,

la pagina facebook: www.facebook.com/filarmonicadisolomeo,

mail: info@solomeo.pg.it.

Stampa