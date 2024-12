Solo l'11,4% delle imprese italiane usa l'Intelligenza Artificiale - Tuttoggi.info

ROMA (ITALPRESS) – L’Intelligenza artificiale cresce ma il suo utilizzo non sfonda ancora tra le imprese italiane: sebbene in aumento rispetto al 2021, nel 2024 l’IA è entrata a far parte del patrimonio tecnologico solo dell’11,4% delle aziende. Che, però, nel frattempo, hanno investito con decisione soprattutto nel Cloud, nei sistemi di pagamento digitali e nella Cybersicurezza. L’analisi – realizzata da Unioncamere e Dintec sulla base dei dati dell’Osservatorio Punti impresa digitale delle Camere di commercio – fornisce per ò una bella prospettiva: il sistema produttivo guarda oggi con crescente attenzione all’Intelligenza artificiale che, tra le tecnologie strategiche da potenziare tra il 2025 e il 2027, balza al primo posto, con il 18,9% delle imprese che la include tra i propri programmi di investimento. L’IA non si sta diffondendo omogeneamente in Italia, è netta la preponderanza del Centro-Nord: tra le imprese che già la utilizzano, quasi il 68% è situato in Lombardia, Piemonte, Lazio, Emilia Romagna e Veneto, con Milano, Roma, Torino, Verona e Reggio Emilia tra le prime province. La gran parte delle aziende che utilizzano l’IA opera nel settore dei Servizi.

sat/gsl