“La Sardegna è già al lavoro per rimuovere quei gap infrastrutturali che hanno determinato per imprese e cittadini maggiori costi per troppi anni. Crediamo che le risorse del Pnrr debbano essere il volano indispensabile per mettere i cittadini nelle stesse condizioni di chi opera in terra ferma”. Lo ha detto il presidente della Regione Sardegna, Christian Solinas.

