ROMA (ITALPRESS) – Sottolineare il contributo delle imprenditrici agricole, fondamentale per il settore e per l’intera economia: questo l’obiettivo del progetto “Le grandi chef per Confagricoltura Donna”, che si è concluso a Roma con la consegna del ricavato all’attrice e produttrice Maria Grazia Cucinotta, presidente di “Vite senza Paura”, onlus che sostiene le donne vittime di violenza.

xi2/f04/fsc/gtr