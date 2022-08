"Sogepu non risponde!", centralino isolato per guasto a linea telefonica | Ecco i contatti provvisori - Tuttoggi

L'azienda di gestione rifiuti "Guasto indipendente da nostra volontà" | Il numero verde sarà sostituito da un altro numero Whatsapp e da una mail fino al ripristino della linea telefonica

“Sogepu non risponde!”. Una frase apparsa in molti social in questi giorni dove, tra polemiche e proteste, i cittadini hanno segnalato il malfunzionamento del numero verde 800.132.152 (nessuno squillo e chiamata interrotta).

Oggi (30 agosto) è la stessa società di gestione rifiuti a rendere noto come il centralino aziendale sia rimasto isolato a causa di un guasto alla linea telefonica “indipendente dalla nostra volontà. Pertanto non è possibile contattare il numero verde”.