Sogepu assume ancora, aperti bandi per due nuove figure tecnico-amministrative - Tuttoggi.info

Continua il piano di potenziamento del personale di Sogepu. L’azienda, attiva nel settore dei servizi ambientali, ha ufficializzato la pubblicazione di due nuovi bandi di selezione pubblica, finalizzati all’assunzione di figure professionali da inserire stabilmente nel proprio organico.

Le ricerche riguardano profili con competenze tecniche e gestionali, con inquadramento previsto dal CCNL dei servizi ambientali e sono: responsabile tecnico-amministrativo di impianto (Livello A2), una figura di coordinamento per la gestione operativa dei siti aziendali; addetto tecnico-amministrativo (Livello B2), un profilo di supporto operativo alle attività dell’area tecnica.

Per entrambi i ruoli è previsto un contratto a tempo indeterminato con un impegno lavorativo a tempo pieno di 38 ore settimanali. Le domande di partecipazione dovranno essere inviate esclusivamente attraverso la procedura telematica. È importante prestare attenzione alle diverse date di scadenza fissate per i due profili: per il ruolo di responsabile tecnico-amministrativo ci sarà tempo fino al 18 maggio 2026 mentre per l’addetto tecnico-amministrativo, il termine ultimo per l’invio della candidatura sarà molto prima, l’8 maggio 2026.

Al termine delle prove selettive verranno stilate delle graduatorie che resteranno in vigore per 24 mesi dalla data di approvazione. Questo consentirà a Sogepu di attingere ai candidati idonei non solo per l’immediata assunzione, ma anche per eventuali necessità operative che dovessero presentarsi nel prossimo biennio. Tutti i dettagli sui requisiti specifici e il link per la compilazione della domanda sono disponibili nella sezione “Avvisi di selezione” del portale di trasparenza aziendale.