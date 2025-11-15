Società del Gotto: un evento dedicato alla “Filosofia di pace” di Aldo Capitini e al vegetarianismo come scelta etica - Tuttoggi.info

Sabato 15 novembre a Perugia, il significativo confronto tra storiche figure del pacifismo e del rispetto animale, con un focus sulla visione di Aldo Capitini, fondatore della Società vegetariana e promotore di un’etica di pace e convivenza





(Perugia) La Società del Gotto, attiva nel panorama socio-culturale umbro, annuncia un evento di grande rilievo che si svolgerà nel cuore della città, confermando il suo ruolo di piattaforma di dialogo e riflessione sulle tematiche più attuali. La società, già protagonista di un ricco calendario di attività, si prepara ad accogliere un incontro dedicato alla “Filosofia di pace” di Aldo Capitini, figura fondamentale nel movimento pacifista e vegetariano del Novecento.

Il 15 novembre alle ore 17.30, alla sede di Via Enrico dal Pozzo, nella zona di Porta Pesa, si svolgerà un momento di confronto con relatori di caratura internazionale e di profonda conoscenza del pensiero capitiniano. Tra loro, Alberto Stella della Fondazione Capitini e Lucia Mencaroni, custode dell’archivio del filosofo perugino, che coordinerà l’incontro, per amplificare il senso e le implicazioni delle sue idee.

Aldo Capitini, pacifista e filosofo, non fu solo un promotore della nonviolenza ma anche un fervente vegetariano, una scelta che nella sua visione simbolizzava un rispetto universale per la vita. La sua decisione di adottare un’alimentazione cruelty-free risale al 1932, in un’epoca dominata dai primi timori di guerra e di oppressione. Per Capitini, il rispetto per gli animali e l’assenza di uccisione rappresentavano un passo fondamentale verso una società più giusta, dove la pace tra uomini e tra uomini e natura potesse essere realmente realizzata.

L’evento offrirà anche l’occasione di conoscere meglio le radici storiche del vegetarianismo come pratica politica e etica, attraverso il racconto di figure come Edmondo Marcucci – collaboratore e sostenitore del filosofo umbro – e l’inglese Emma Thomas. La loro vicenda di impegno e ragione si intreccia con la nascita nel 1952 della Società vegetariana, riconosciuta dall’International Vegetarian Union e impegnata nel promuovere un’etica di convivenza più rispettosa degli animali e dell’ambiente.

Il rapporto tra filosofia, spiritualità e alimentazione è al centro di questa iniziativa, che si inserisce in un contesto di crescente attenzione verso forme di pacifismo attivo e sostenibile. In un mondo ancora attraversato da conflitti e ingiustizie, il messaggio di Capitini – che vedeva nel rispetto della vita la base di qualsivoglia convivenza civile – risulta ancor più attuale.

L’incontro si concluderà con un momento conviviale, un’occasione di confronto e condivisione aperta a tutti, previa prenotazione. La Società del Gotto, attraverso questa iniziativa, intende rinsaldare il proprio ruolo di promotrice di valori di pace, rispetto e sostenibilità, offrendo alla comunità umbra e non solo un’occasione di riflessione su temi universali e senza tempo.

Per partecipare all’evento, è necessario prenotare scrivendo alla segreteria della Società del Gotto.

Un’occasione da non perdere per approfondire il pensiero di un grande pacifista e vegetariano che ancora oggi ci invita a ripensare alla nostra relazione con il mondo e gli altri esseri viventi.



