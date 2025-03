Snowboard, Moioli campionessa del mondo nel cross dopo trionfo a St. Moritz - Tuttoggi.info

(Adnkronos) –

Michela Moioli è campionessa del mondo di snowboard. L’azzurra trionfa ai Mondiali di St. Moritz nello Snowboard Cross ed entra definitivamente nel mito: dopo aver conquistato tre Coppe del Mondo e il titolo olimpico del 2018, la bergamasca ha centrato a Engadina l’unico titolo che ancora le mancava nella sua enorme carriera. L’ha fatto nel giorno più importante, in cui ha saputo trovare grinta, determinazione, tecnica e coraggio per mettersi davanti a tutte e precedere di un soffio la britannica Charlotte Bankes nella sfida per l’oro, con la francese Julia Pereira De Sousa costretta ad accontentarsi del bronzo.

“Non ho parole. Eravamo veloci, ci siamo allenati moltissimo – ha detto Michela Moioli dopo la gara -. Ma dopo la botta nel training non pensavo di diventare campionessa del mondo. E’ davvero incredibile, voglio solo ringraziare tutti. Non riesco a credere di essere riuscita a diventare campionessa del mondo”. Una caduta in avvio dei quarti di finale ha invece messo fine al cammino di Lorenzo Sommariva, pronto a superare gli ottavi nella scia dell’australiano Lambert. Out nel primo turno Omar Visintin, terzo nella propria batteria alle spalle dei francesi Chollet e Bozzolo.

Il successo è andato al canadese Eliot Grondin, che in finale ha avuto la meglio di Loan Bozzolo e dell’austriaco Alessandro Hämmerle. Domani a St. Moritz è in programma la prova a squadre: appuntamento alle 11.