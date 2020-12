Snam, nuova intesa per progetti idrogeno - Tuttoggi

Snam, una delle principali società di infrastrutture energetiche al mondo, e Linde, azienda leader a livello globale nel settore ingegneristico e nei gas industriali, hanno firmato un memorandum d’intesa per sviluppare progetti legati all’idrogeno e alle relative infrastrutture in Europa. Linde e Snam lavoreranno insieme per promuovere tecnologie chiave nella filiera dell’idrogeno, valutando opportunità di investimento congiunte in progetti commerciali negli ambiti della produzione, distribuzione, compressione e stoccaggio.

sat/mrv/red