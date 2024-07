Smith & Wesson 1854, due versioni in .45 Colt - Tuttoggi.info

La carabina a leva Smith & Wesson 1854, nata in .44 magnum, è stata adesso presentata anche in .45 Colt, calibro da sempre caro agli americani, in due diversi allestimenti: il primo ha canna e carcassa in acciaio inox satinato, calciatura polimerica, astina sempre polimerica con interfacce M-lok; il secondo ha sempre meccanica inox ma con finitura nera opaca, calcio e astina in legno di noce (foto sotto). Elementi comuni alle due versioni, la canna lunga 19,25 pollici a sezione tonda con filettatura di volata, slitta Picatinny sulla sommità del castello, mirino a lama e diottra posteriore, leva di riarmo maggiorata, calcio a pistola allungata.

