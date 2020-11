Sui social il video dei vandali: "Atti vandalici con figura di pirla"

Pubblica il video dei vandali sui social e li sfida a identificarsi, per rimborsare il danno. Pietro Clarici, il proprietario, con la sua famiglia, dei cinema folignati e di un’azienda agricola, usa i social e l’ironia per denunciare un fatto particolare: “Non ho le competenze per giudicare il gesto tecnico, ma vorrei segnalare pubblicamente all’atleta che questa sera ha tentato di battere il record cittadino di salto in alto presso il Parcheggio “Il Frantoio” in Via Garibaldi che sarà nostra cura far avere la testimonianza completa della sua impresa sportiva alle Autorità competenti, comprese le inquadrature non pubblicate, ravvicinate e in un Full HD migliore di quello di Sky“.

“Confido che potrà ben figurare nella classifica “atti vandalici con annessa figura da pirla”, nonostante la validità del salto sia discutibile.Se lui o il suo cameraman volessero identificarsi per rimborsare il danno causato potranno farlo contattando gli uffici del parcheggio all’indirizzo amministrazione@clarici.it.Grazie per l’attenzione, a voi studio“.