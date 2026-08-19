Smantellato giro di prostituzione tra Isola Capo Rizzuto e Crotone, 6 arresti - Tuttoggi.info

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Smantellato giro di prostituzione tra Isola Capo Rizzuto e Crotone, 6 arresti

ItalPress

Smantellato giro di prostituzione tra Isola Capo Rizzuto e Crotone, 6 arresti

Mer, 19/08/2026 - 12:03

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CROTONE (ITALPRESS) – Smantellata dai carabinieri un’organizzazione dedita allo sfruttamento della prostituzione, che operava tra Isola Capo Rizzuto e Crotone. I militari del Comando provinciale, in collaborazione con lo Squadrone Eliportato Cacciatori Calabria, hanno dato esecuzione a misure cautelari nei confronti di 8 persone, 7 di nazionalità straniera e un cittadino italiano. Sequestrato anche un hotel. L’ordinanza è stata emessa dal gip del Tribunale di Crotone, su richiesta della locale Procura. Tra i reati contestati anche la violenza sessuale su minore. Quattro indagati sono finiti in carcere, due agli arresti domiciliari, mentre altri due sono stati denunciati. vbo/mca3
(fonte video: Carabinieri)

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