Smantellato bivacco dello spaccio a Valle San Martino, Carabinieri in azione con cani ed elicottero - Tuttoggi

E’ stata ispezionata un’area estesa di fitta vegetazione con arbusti ad alto fusto e la presenza di tende improvvisate in mezzo ad una situazione di degrado e sporcizia, che ha accertato la presenza abituale di persone che frequentano l’area.

Il servizio ha avuto un importante finalità: quella di restituire alla comunità di Valle San Martino la gestione dell’area boschiva, sottoposta all’azione di degrado da persone, che avevano preso l’area come luogo di bivacco e di spaccio sia per il versante spoletino che per quello ternano, arrecando danni alla vegetazione con conseguenze ambientali e senso di degrado.

L’intervento, molto atteso dai cittadini della frazione, ha visto l’azione dei militari della Compagnia di Spoleto coadiuvati dalla Stazione Forestale di Spoleto.