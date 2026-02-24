 Smantellata maxi rete di spaccio in centro storico, 6 misure cautelari in carcere e una denuncia - Tuttoggi.info
Smantellata maxi rete di spaccio in centro storico, 6 misure cautelari in carcere e una denuncia

Redazione

Smantellata maxi rete di spaccio in centro storico, 6 misure cautelari in carcere e una denuncia

Mar, 24/02/2026 - 11:46

Una vasta operazione della Polizia di Stato ha portato allo smantellamento di una fitta rete di spaccio che operava stabilmente nel centro storico di Foligno. Il blitz, scattato alle prime luci dell’alba, ha dato esecuzione a un’ordinanza di custodia cautelare in carcere – emessa dal Gip del Tribunale di Spoleto – nei confronti di 6 cittadini tunisini.

Il coordinamento dell’attività è stato affidato al Commissariato di Foligno, che ha operato con il supporto della Squadra Mobile di Perugia, del Reparto Prevenzione Crimine “Umbria-Marche” e delle unità cinofile. Le indagini erano state avviate a gennaio 2024, avvalendosi di moderni sistemi di osservazione da remoto e pedinamenti sul campo.

L’inchiesta ha svelato un’attività frenetica e organizzata che non conosceva soste. Gli indagati gestivano un volume d’affari costante, garantendo la copertura delle zone calde dal mattino presto fino a notte fonda: sono state infatti documentate tra le 60 e le 70 cessioni giornaliere di stupefacenti. Lo spaccio si concentrava principalmente tra piazza XX Settembre e l’area verde degli Orti Orfini, luoghi simbolo della socialità cittadina.

Nel corso dell’attività sono stati recuperati complessivamente circa 120 grammi di droga (tra hashish e cocaina). Durante l’arresto sono stati inoltre rinvenuti 3.800 euro in contanti, ritenuti provento dell’attività illecita.

Oltre ai 6 uomini condotti nel carcere di Spoleto, l’indagine ha coinvolto una donna italiana, denunciata a piede libero. Secondo la ricostruzione degli inquirenti, quest’ultima offriva il supporto logistico necessario al gruppo, aiutando i pusher a nascondere e custodire le sostanze stupefacenti per evitare i controlli diretti.

