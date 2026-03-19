Smantellata fabbrica clandestina sigarette, maxi sequestro tra Sicilia e Veneto - Tuttoggi.info

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Smantellata fabbrica clandestina sigarette, maxi sequestro tra Sicilia e Veneto

ItalPress

Smantellata fabbrica clandestina sigarette, maxi sequestro tra Sicilia e Veneto

Gio, 19/03/2026 - 12:03

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PALERMO (ITALPRESS) – Una vera e propria industria del tabacco illegale, capace di fatturare 700 mila euro al giorno, è stata smantellata dai finanzieri del Comando Provinciale di Palermo. L’operazione, coordinata dall’ufficio palermitano della Procura Europea (EPPO), ha portato al sequestro di una fabbrica clandestina a Castagnaro (Verona) e di diversi centri di stoccaggio nel padovano. L’intervento ha visto l’impiego di oltre 70 militari e ha permesso di sigillare un impianto tecnologico all’avanguardia da 5 mila metri quadri, valutato oltre 2 milioni di euro. Al suo interno, le Fiamme Gialle hanno rinvenuto macchinari in grado di produrre 4 milioni di sigarette al giorno, oltre a 17 tonnellate di bionde già confezionate con i loghi di noti marchi (Marlboro e Winston) e 8 tonnellate di tabacco triturato.

pc/mca1

(Fonte video: Guardia di Finanza)

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