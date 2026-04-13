Smantellata cellula specializzata in furti di gioielli tra Italia e Spagna - Tuttoggi.info

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Smantellata cellula specializzata in furti di gioielli tra Italia e Spagna

ItalPress

Smantellata cellula specializzata in furti di gioielli tra Italia e Spagna

Lun, 13/04/2026 - 09:03

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ROMA (ITALPRESS) – Agenti della Polizia Nazionale spagnola , in un’operazione congiunta con il Servizio Centrale Operativo della Polizia di Stato e con la Squadra Mobile di Roma , hanno smantellato una cellula itinerante, di origine italiana, presumibilmente specializzata nel furto di gioielli. Quattro persone sono state arrestate per il loro coinvolgimento in 21 episodi criminosi in tutto il territorio nazionale, durante i quali si sono appropriate di oltre 500.000 euro in gioielli. L’arresto delle quattro componenti della cellula ha rappresentato una sfida per gli agenti a causa delle poche tracce lasciate durante la commissione dei reati, nonché delle numerose misure di sicurezza adottate per evitare di essere collegate all’attività criminale.

trl/mca3 (fonte: Polizia di Stato)

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