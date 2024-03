Sla, la formulazione orodispersibile di riluzolo disponibile in Italia - Tuttoggi.info

MILANO (ITALPRESS) – Arriva in Italia, per le persone colpite da Sclerosi laterale amiotrofica, la formulazione orodispersibile di riluzolo, l’unica terapia ad oggi approvata nel nostro Paese per rallentare la progressione della malattia. Il nuovo trattamento di Zambon consiste in una sottile pellicola da sciogliere sopra la lingua, senza acqua e senza necessità di sforzo muscolare da parte del paziente, ed è così in grado di assicurare l’assunzione della dose precisa del principio attivo.

